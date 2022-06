Così l'impresa Berliner Wasserbetriebe educa i cittadini al corretto uso del WC

La società municipale che gestisce le risorse idriche di Berlino, Berliner Wasserbetriebe educa i cittadini al corretto uso del WC, con il brano Only The Real Shit.

Nell'irriverente video musicale, si vedono i water della città che si lamentano di tutta la spazzatura che i cittadini incivili si ostinano a buttare nella tazza: cibo, lettiere per gatti, medicinali, salviettine umidificate che finiscono per intasare il sistema fognario.

Ecco dunque il brano Only The Real Shit firmato dall’agenzia Rebmann+Poguntke, in cui i water si rivolgono direttamente agli ascoltatori: siamo gabinetti, non bidoni della spazzatura!

Il brano in stile anni ’80 è stato ideato Christian Menzel (christian M.) mentre il video porta la firma di Bastian Kuhn e Katya Vlasova del Deli Creative Collective.

