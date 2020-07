Berlusconi, alla Pascale 20 milioni. Più uno all'anno per il mantenimento

Silvio Berlusconi da marzo non è più fidanzato con Francesca Pascale, la notizia era stata ufficializzata da Forza Italia attraverso una nota. "Continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il presidente e la signora, ma non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia". Ma quello che non si sapeva era l'entità della "buonuscita" per la 36 enne napoletana. Ora dopo quasi dieci anni di relazione — si legge sul Corriere della Sera — dopo l’annuncio a marzo della fine della storia, emergono anche i dettagli economici.

Francesca Pascale ha ricevuto un assegno di venti milioni di euro e firmato un accordo di mantenimento da un milione l’anno. La notizia, pubblicata dal settimanale Oggi non è stata smentita dallo staff dell’ex presidente del Consiglio. "Il mio rapporto con il presidente non si spegnerà così. Anche se è un legame che si è evoluto nel tempo e non è più catalogabile come relazione di coppia. L’amore può modificarsi, non può sparire": queste furono le parole della Pascale qualche settimane dopo il comunicato sull’addio.Il leader di Forza Italia è legato adesso a Marta Fascina, classe ’90, nativa calabrese di Melito Porto Salvo ma cresciuta a Portici, deputata di Forza Italia alla prima legislatura.