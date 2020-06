Berlusconi, audio choc del giudice: "Plotone di esecuzione per condannarlo"

Un audio choc trasmesso dalla trasmissione "Quarta Repubblica" su Rete 4 - si legge sul Giornale - riapre la vicenda della condanna a Silvio Berlusconi per i diritti tv, costata al Cavaliere l'assegnazione ai servizi civili. A parlare, nel nastro, è un giudice che quel giorno era in Cassazione, nella sezione chiamata a giudicare il leader azzurro: Amedeo Franco (morto nel frattempo), era relatore della causa, quello che di solito guida la discussione in camera di consiglio. Franco spiega a Berlusconi di voler sgravarsi la coscienza, dice di essere stato quasi costretto a firmare. Il giudice parlando con Silvio Berlusconi parla di una "grave ingiustizia", di una "vicenda guidata dall’alto", di una sentenza emessa da un "plotone di esecuzione" che non era la sezione destinata a celebrare il processo.

Antonio Esposito (il giudice che ha deciso per la condanna), infatti, presiedeva la sezione feriale, quella chiamata a sbrigare le urgenze estive. "Hanno fatto una porcheria, che senso ha mandarla alla sezione feriale? Una questione così delicata...". "Sussiste una malafede del presidente del collegio (Esposito, ndr) sicuramente". E la conclusione amara: "Non mi mettevo a fare il magistrato se questo è il modo... per colpire le persone, gli avversari politici". Adesso, con questo audio in mano, Silvio Berlusconi ha deciso di andare dritto alla Corte di Strasburgo per i diritti dell'uomo.