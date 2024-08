Pier Silvio Berlusconi pensieroso in vacanza in Corsica: in arrivo la sua discesa in campo? FOTO

Pier Silvio Berlusconi nonostante le tante smentite lascia aperta la "porta politica"

Pier Silvio Berlusconi non ha mai nascosto la possibilità di una discesa in politica. Ma se da un lato la sorella Marina lo frena dal suo intento, dall'altro l'amministratore delegato di Mediaset nicchia. "Sento il fascino della politica - ha dichiarato - Ma candidarmi sarebbe un suicidio".





Leggi anche: Salvini e Barbara Berlusconi inaugurano belvedere di Palazzo Lombardia dedicato a Silvio Berlusconi

L'idea comunque non lo abbandona nemmeno in vacanza. Pier Silvio sta trascorrendo le ferie in Corsica insieme alla compagna Silvia Toffanin e i figli Mattia Lorenzo e Sofia Valentina. Nelle immagini diffuse da Gente lo si può vedere in grandissima forma ma forse un po' pensieroso. In tanti infatti lo vorrebbero come erede del padre alla guida di Forza Italia ma lui ha in più occasioni smentito con decisione questa ipotesi.

Le sue parole alla presentazione di palinsesti di Mediaset non chiudono però definitivamente questa porta e si vocifera che Pier Silvio abbia commissionato diverse ricerche di mercato sul gradimento della sua discesa in politica, esattamente come aveva fatto il padre negli Anni '90. Dagospia parla anche di viaggi più frequenti a Roma e di "casting" per inserire volti nuovi in Forza Italia diretti da Fedele Confalonieri. "Non ho mai commissionato un sondaggio che riguardi me e la politica”, ha precisato invece Pier Silvio ai giornalisti. Ma il dubbio rimane.