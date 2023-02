Bianca Balti choc: "Vicino alla scuola di mia figlia c'era un uomo armato"

Bianca Balti, il video choc pubblicato si Instagram: "Vicino alla scuola di mia figlia c'era un uomo armato"

La modella Bianca Balti ha pubblicato un video choc sul suo profilo Instagram. La modella da anni vive a Los Angeles con sua figlia Mia, racconta di essere stata chiamata dalla scuola e avvisata dalle maestre, che per per motivi di sicurezza sarebbe stato necessario chiudere i bambini in classe.

Bianca Balti è sempre molto attiva sui social e non è la prima volta che parla dell'argomento 'sicurezza dei bambini a scuola'

Bianca Balti provata dalla chiamata, mentre era al volante della sua auto ha spiegato: "Mi hanno detto che è dovuta intervenire la polizia. Il mio cuore si è fermato. Sto andando a prendere mia figlia Mia a scuola dopo che ci hanno chiamato dicendoci che un malvivente si aggirava per il quartiere con una pistola. Sono terrorizzata all'idea che la mia bambina sia da sola e abbia paura. Questo è il lato penoso di vivere in questo Paese, fatti così capitano tutti i giorni".

La modella lodigiana molto attiva sui social aveva già parlato della paura che lei e molti genitori hanno nei confronti di mitomani armati che terrorizzano le scuole americane armati, un tema sempre caldo per gli Stati Uniti.