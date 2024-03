Bianca Censori provoca ancora: la compagna di Kanye West "nuda" a Parigi

Modella, compagna di Kanye West e sempre al centro del vortice mediatico: Bianca Censori torna a far parlare di sè per l'ennesimo "look" stravagante. La coppia, dopo aver presenziato alla Milano Fashion Week, si trova ora a Parigi, capitale della moda per eccellenza. La Censori, ovviamente, è riuscita a farsi notare anche qui con un outfit audace. In molti pensavano fosse nuda, in realtà pare che avrebbe indossato una copertura color carne: si tratterebbe del cosiddetto "C string”. Una domanda ora sorge spontane: Censori rischia una denuncia? Secondo la legge francese, (per la precisione l'articolo 222-32 del nuovo codice penale) rischierebbe una denuncia e una multa da 15mila euro per oltraggio alla pubblica decenza se non addirittura un anno di reclusione.