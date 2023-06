Biglietto a vita e 37 mln di km percorsi: ecco chi è il viaggiatore dei record

Tom Stuker, 37 mln di km percorsi con un biglietto illimitato

Tom Stuker è un viaggiatore da record. Si tratta infatti dell’uomo “che ha percorso più chilometri di ogni altro essere umano”, 37,02 milioni per l’esattezza, equivalente a quasi cento volte la distanza tra la Terra e la Luna. Per questo motivo gli sono stati dedicati due velivoli e nel 2019 Stuker è riuscito a prendere 373 voli in 365 giorni, in media più di un viaggio al giorno. Ma non è abbastanza. Il viaggiatore infatti ha dichiarato di puntare a un nuovo obiettivo: totalizzare 40,2 milioni di chilometri in volo entro il 2026 e utilizzando la stessa compagnia che usa da sempre: United Airlines.

Tuttavia - come riporta Il Corriere - non si tratta di un unicum, ci sono altri due “volontari seriali” pronti a “scippare il guinness”: Fred W. Finn e il “misterioso” Todd O., che non ha voluto che il suo cognome fosse reso noto.