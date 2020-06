Bill Gates fa diventare ricco un operaio. Un mln di dollari ad un brianzolo

Bill Gates in Brianza per un progetto di pompe di acque reflue. Sembrerebbe una barzelletta ma è andata proprio così. Un operaio brianzolo ha ricevuto il finanziamento per il suo progetto dall'uomo più ricco del mondo, assegno 1 milione di dollari. Un emissario della Bill & Melinda Gates Foundation, - si legge sul Corriere della Sera - la fondazione privata più grande al mondo con 50 miliardi di patrimonio, ha notato l'operaio 72 enne Vincenzo Di Leo a Monaco di Baviera ad una fiera. "Complimenti — gli dice — la sua tecnologia è davvero unica, proprio quello che ci serve in Africa; le dispiace se le finanziamo uno sviluppo più adeguato alle nostre esigenze?". Ci mancherebbe, la risposta dell'uomo.

E da Seattle gli bonificano oltre un milione di dollari in banca. Quella pompa può essere la soluzione. Ma ha un problema: pesa 300 kg. La scommessa da un milione di dollari è ridurla a 70 kg affinché sia trasportabile a braccia da due donne. Non è raro infatti che debba raggiungere luoghi inaccessibili ai mezzi di trasporto. «Passare da 300 a 70 kg — racconta Di Leo — non era l’unico problema. Adesso siamo in dirittura d’arrivo ma sembrava impossibile: mi sono seduto davanti a quella macchina sei mesi per capire come fare. Al mondo non esiste un prodotto simile. L’autospurgo deve fermarsi e svuotarsi, noi invece lo facciamo in continuo con un quinto dell’energia e arrivando ovunque".