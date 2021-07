Blue Origin, Jeff Bezos nello spazio e ritorno. Nasa: "Ora collaboriamo"

Jeff Bezos nello spazio. La navicella New Shepard di Blue Origin è atterrata. Il lancio nel giorno dell'anniversario dell'allunaggio, 11 giorni dopo quello del presidente di Virgin Galactic Richard Branson

SPAZIO: BEZOS E EQUIPAGGIO FUORI DA CAPSULA, FIUMI DI CHAMPAGNE SULLA TERRA TEXANA

Jeff BEZOS è stato il primo a uscire dal New Sheppard della sua Blue Origin, poi é stata la volta del 18enne olandese Oliver Daemen, quindi è 'sbarcata' nuovamente sulla terra la statunitense 82enne Wally Funk che si è guardata intorno con un sorriso a dir poco radioso: aspettava da 60 anni questo momento. Subito dopo di lei è uscito anche Mark BEZOS, fratello del fondatore del colosso dell'ecommerce Amazon. E per festeggiare la missione riuscita di 11 minuti nello spazio, a tutti e quattro i componenti dell'equipaggio è stato posto sulla testa un tradizionale cappello texano. Poi ci sono stati fiumi di champagne sparsi sulla terra texana per festeggiare un'impresa che sta già facendo riflettere sulla conquista dello spazio da parte dei privati.

Blue Origin. "Congratulazioni" Nasa a Bezos, "Ora lavorare insieme"

"Congratulazioni al team di Blue Origin per il primo volo con equipaggio umano di New Shepard! Non vediamo l'ora di fare voli futuri con a bordo ricercatori e carichi tecnologici utili, sostenuti dalla Nasa": questo il 'tweet' della Nasa, l'agenzia spaziale americana, al successo della missione della navicella New Shepard di Jeff Bezos.

Spazio: Bezos a terra, il giorno piu' bello di sempre

"Il giorno piu' bello di sempre": questo il primo commento di Jezz Bezos una volta atterrato, dopo aver volato nello Spazio a bordo della navicella New Shepard. I microfoni a bordo lo hanno sentito esultare. E' stato un viaggio "incredibile", ha affermato parlando con la 82enne Wally Funk, che ha risposto, "lo e' stato!". Entusiasta anche il fratello di Jeff Bezos, Mark, dopo l'atterraggio nel deserto del Texas: "Mi sento incredibilmente bene"

SPAZIO: BEZOS TORNATO A TERRA, MISSIONE COMPIUTA PER IL NEW SHEPPARD

E' tornato a terra il miliardario visionario Jeff BEZOS che oggi ha compiuto la prima missione con uomini a bordo con il New Sheppard della sua Blue Origin. La missione é riuscita e non è mancato l'applauso d'ordinanza dei tecnici della 'maison' di BEZOS che hanno seguito la missione da 11 minuti. Jeff BEZOS ed il suo equipaggio di astronauti-turisti dello spazio sta per uscire dalla capsula ed é composto dal 18enne olandese Oliver Daemen, la statunitense 82enne Wally Funk, ed il fratello del fondatore del colosso dell'ecommerce Amazon, Mark BEZOS

Jeff Bezos nello spazio a bordo di New Shephard. Video