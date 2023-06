Bmw non si ferma all'alt e travolge un'auto: morti il conducente e una 32enne

Pesaro, aveva seminato la macchina dei carabinieri lanciata all’inseguimento

Un'auto in fuga dai carabinieri, dopo aver seminato la pattuglia al termine di un breve inseguimento ad alta velocità, ha travolto un'altra vettura, uccidendo una 32enne che viaggiava con la sorella e un amico. E' accaduto verso le 16.30 sulla strada Montelabbatese, a pochi chilometri dal centro di Pesaro.

A causa dello schianto le due vetture sono state sbalzate per alcuni metri sulle scarpate laterali e l'auto a bordo della quale si trovava la 32enne si è ribaltata.

Al volante della Bmw serie 3 in fuga, un 27enne macedone, deceduto nello schianto; con lui un 27enne albanese, rimasto ferito e trasportato in gravi condizioni in eliambulanza ad Ancona. La vettura con i due a bordo, entrambi residenti nella zona di Pesaro, era stata ritenuta sospetta dai carabinieri che avevano intimato inutilmente l'alt per un controllo. Da qui è iniziato un inseguimento proseguito per 2-3 chilometri da parte della pattuglia che poi ha mollato la presa proprio per l'alta velocità impressa dal conducente alla Bmw.