Boccia, nuovi guai. Ma questa volta Maria Rosaria non c'entra: arrestato il fratello

Boccia, il fratello in manette per furto aggravato a Pompei

Maria Rosaria Boccia, la mancata consulente del ministero della Cultura e presunta amante dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano, torna al centro delle cronache ma questa volta la vicenda la sfiora soltanto, i guai giudiziari riguardano suo fratello che è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato di energia elettrica. Nella giornata di ieri, infatti, i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato Andrea Gaetano Boccia, 44 anni, in seguito a un controllo effettuato insieme all'Enel presso il suo negozio di abbigliamento a Pompei.

Secondo la ricostruzione, al contatore del suo atelier sarebbe stato applicato un magnete per registrare consumi di energia elettrica alterati. Il tutto è stato riscontrato dai carabinieri insieme al personale dell'Enel intervenuto per il sopralluogo. Ora il 44enne è in attesa della direttissima che sarà celebrata presso il tribunale di Torre Annunziata.