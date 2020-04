Boero a supporto delle strutture sanitarie impegnate nella lotta al Covid 19

Anche il Gruppo Boero, leader in Italia nel mercato dei prodotti vernicianti, scende in campo per sostenere gli sforzi di quanti sono in prima linea contro la diffusione del Coronavirus e aderisce a due progetti che proprio in queste ore stanno prendendo vita in Lombardia. Lo fa mettendo a disposizione i suoi migliori prodotti vernicianti per la pitturazione delle due nuove strutture sanitarie destinate ai pazienti Covid-19.

La prima struttura è il nuovo reparto di Terapia intensiva del San Raffaele, che sorge all’interno delle tensostrutture sportive dell’ateneo dell’ospedale ed è fornito di 14 posti letto di terapia intensiva, equipaggiati con ventilatori, dispositivi di ventilazione non invasiva e per il monitoraggio emodinamico e monitor. Il progetto è stato realizzato in dieci giorni, grazie al lavoro del Gruppo San Donato, dell’Ospedale San Raffaele e delle importanti donazioni raccolte.In questo contesto, Gruppo Boero ha offerto i prodotti vernicianti per la pitturazione dei 10.000 metri quadri della nuova area: quasi 2.000 litri di una finitura ipoallergenica caratterizzata dal 90% di materie prime di origine naturale, ideale dunque per questa tipologia di ambienti.

Il secondo progetto riguarda invece il nuovo hub ospedaliero in via di realizzazione in Fiera, i padiglioni 1-2 del centro espositivo milanese, da 22.000 mq ciascuno. Un progetto che ha l’obiettivo di alleggerire la pressione sugli ospedali esistenti soprattutto sulle terapie intensive, mettendo a disposizione 400 nuovi posti letto. Anche in questo caso, il Gruppo Boero già inviato una fornitura di 4.000 litri di prodotto, utile per il primo padiglione, e ne sta preparando altrettanto per dipingere il secondo. Per questo progetto, è stato inviato uno smalto murale all’acqua dalle elevate prestazioni, particolarmente indicato per ambienti molto frequentati come gli ospedali, perché a bassissima presa di sporco e resistente a frequente manutenzione. Una fornitura che il Gruppo ha messo a disposizione in poche ore, così da consentire alle maestranze coinvolte di poter realizzare le strutture nel più breve tempo possibile.

“In un momento così delicato e impegnativo per il Paese, la nostra azienda -commenta Andreina Boero, presidente del Gruppo- ha sentito il dovere di offrire il suo contributo. Esso è servito per completare in modo idoneo e salutare i nuovi spazi destinati alla cura dei pazienti Covid-19, in una delle regioni più colpite, la Lombardia. Il Gruppo Boero sarà sempre al fianco dell’Italia e degli italiani per intervenire nelle emergenze, ma pronto ad immaginare un futuro comune, quando questa emergenza sarà superata.”