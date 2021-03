Bologna, 10 multe per la festa di laurea in terrazza

Festa di laurea da 400 euro a testa a Bologna

Multe da 400 euro a testa per dieci ragazzi che stavano partecipando alla festa di laurea in una terrazza del quartiere Bolognina. Dopo la seduta di laurea online gli studenti stavano facendo bisboccia con diversi amici e ospiti. Ad allertare i carabinieri è stato un cittadino che ha chiamato il 112, preoccupato per la salute dei ragazzi. A Bologna, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno sanzionato 18 persone per aver violato la normativa anti covid che regola gli spostamenti e vieta gli assembramenti.