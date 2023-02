Bologna, farina di grillo nella pizza. Ira dei social contro il pizzaiolo

Bologna, un pizzaiolo entra nel bersaglio degli haters per aver proposto nel menù la farina di grillo, alla base dell'impasto della pizza

La farina di grillo inizia a invadere le nostre tavole e molte aziende hanno iniziato a investire su nuovo business per produrla. A Bologna, Giuseppe Rosa, pizzaiolo e sperimentatore ha suscitato l'ira della rete e sei social per aver proposto alla sua clientela presso il suo ristorante di Osteria Grande anche (e non solo) un impasto fatto con farina di grillo in aggiunta alla lista delle pizze tradizionali.

LEGGI ANCHE: A Milano arriva l'hamburger con farina di grillo

Eppure l’Unione europea ne ha autorizzato l’immissione sul mercato come nuovo alimento e c'è grande curiosità intorno a quella che già molti chiamano l'alimentazione del futuro. Insomma, come riporta Bologna Today, pare che la sfida di "Pino", che ha le mani in pasta da una ventina di anni, abbia attirato le attenzioni degli haters ("heaters" metterebbe insieme chi mangia e chi odia, ma è un neologismo attualmente ancora inesistente), tanto da far scattare anche delle segnalazioni alla Polizia Postale: "Molti non hanno capito che non ci sarà solo quella, ma che si potrà semplicemente scegliere come è sempre stato".