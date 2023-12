Bolzano, attivisti pro Palestina interrompono la messa di Natale

Bolzano, attivisti pro Palestina interrompono la Messa: "C'è un genocidio, Natale è annullato"

Un breve fuoriprogramma durante la messa di Natale, la mattina del 25 Dicembre, nel Duomo di Bolzano con il vescovo Ivo Muser che ha visto alcuni attivisti pro-Palestina srotolare uno striscione. I quattro manifestanti hanno poi scandito a voce gli slogan riportati sugli striscioni, per poi lasciare il duomo di propria iniziativa.

Su uno striscione c'era scritto: "A Gaza c'è un genocidio, il Natale è annullato". Rivolto ai fedeli, il vescovo si è poi soffermato su quanto accaduto: "Anche in questa celebrazione abbiamo visto quanto il nostro mondo oggi sia ferito e polarizzato. A tutti auguro pensieri, parole e soprattutto azioni di pace. Il Natale è la festa della speranza e della solidarietà, e ci dice che la pace nel cuore è l'unica risposta possibile che noi tutti possiamo dare", ha detto Muser. Le sue parole sono state salutate da un lungo applauso.

“È gravissimo quanto accaduto a Bolzano, da parte di manifestanti pro-Hamas, con l’interruzione della Santa Messa di Natale, celebrata dal Vescovo, Ivo Muser, in Duomo, al quale esprimo la mia piena solidarietà. Un fatto inaccettabile che dimostra la mancanza di rispetto verso tutta la comunità cattolica e l’odio contro Israele in ogni luogo. Auspico che le Autorità prospettino un’ipotesi di reato - a causa delle offese a una confessione religiosa o per interruzione di pubblico servizio, essendo la Santa Messa un pubblico servizio alla comunità - al fine di scongiurare che altri eventi di questa gravità si verifichino. È necessario volere la pace nella Striscia di Gaza, ma senza aprire nuovi fronti di tensione a casa nostra” - È quanto ha dichiarato l’Europarlamentare, Matteo Gazzini, Commissario Provinciale di Forza Italia in Alto Adige.