Bonus 200 euro a pensionati e dipendenti: tutto quello che c'è da sapere

Bonus 200 euro a pensionati e dipendenti: requisiti, come richiederlo, quando arriva

L'indennità una tantum di 200 euro, detta anche Bonus 200 euro, è un aiuto economico introdotto dal decreto Aiuti del governo verso i cittadini pensionati e dipendenti nel quadro delle misure urgenti adottate per arginare la crisi energetica nazionale e la crisi ucraina.

A chi è rivolto il Bonus 200 euro: lavoratori dipendenti

L’indennità, che ammonta a un importo pari a 200 euro, sarà erogata attraverso i datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato, in relazione a contratti di lavoro stipulati prima del 24 giugno 2022 direttamente in busta paga.

Il Bonus 200 euro ai pensionati

Beneficeranno d’ufficio del Bonus 200 euro anche i residenti in Italia che risultino titolari di pensione, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché i titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione.

Per accedere al Bonus le pensioni e tutte le forme previdenziali citate devono avere decorrenza entro il 30 giugno 2022 e il reddito personale IRPEF – al netto dei contributi previdenziali e assistenziali – non deve essere superiore, per il 2021, a 35.000 euro. Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione è corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.

Titolari di assegno ordinario di invalidità

Quanti vedono il proprio assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 giugno saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità.

Titolari di assegni di disoccupazione e beneficiari indennità Covid-19

Tra i beneficiari del provvedimento ci sono anche i titolari di NASpI e DIS-COLL, i beneficiari di disoccupazione agricola per il 2022 (di competenza 2021) e i beneficiari dell’indennità Covid-19 varata dai decreti Sostegni e Sostegni bis. Gli appartenenti a queste categorie non dovranno presentare alcuna domanda: il beneficio sarà erogato direttamente da INPS.

Beneficiari del Reddito di Cittadinanza