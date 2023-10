Bottiglia di acqua minerale con cattivo odore. La risposta di Coop

Acqua minerale con cattivo odore, la segnalazione

Una bottiglia di acqua minerale con cattivo odore: un utente ha scritto a Il Fatto Alimentare segnalando "un lotto dell’acqua minerale Monte Cimone Coop. Ho comprato due confezioni e aprendo la bottiglia non ho fatto caso all’odore ma bevendola ho notato subito il sapore cattivo e annusando la bottiglia ho sentito che un odore sgradevole. Ho sempre comprato l’acqua minerale Monte Cimone Coop e non ho mai avuto problemi, comunque mi sembra utile segnalare la cosa allegando numero del lotto e foto".

Acqua minerale con cattivo odore, la risposta di Coop

E Coop ha prontamente risposto alla segnalazione. "La ringraziamo per la segnalazione. Il difetto segnalato è riconducibile ad una trasmissione di componenti volatili dalle interfalde di cartone del pallet alla bottiglia, che avviene in modo puntiforme solo in condizioni particolari di umidità e temperature elevate, che pur spiacevole non influisce sulla sicurezza del prodotto - si legge su ilfattoalimentare.it - Il produttore sta introducendo una serie di azioni correttive per evitare la problematica la prossima estate. Le ricordiamo il suo diritto di avere il reso e il rimborso recandosi nel suo punto vendita di fiducia con le bottiglie o lo scontrino e che il numero verde di Coop, riportato anche sui prodotti a nostro marchio (800805580) è sempre a disposizione per accogliere le sue segnalazioni".