Brasile, simula morte per andare al finto funerale: “Volevo vedere chi veniva"

Brasile, simula la morte per presentarsi al suo finto funerale: “Volevo vedere chi sarebbe venuto”

La notizia non è uno scherzo. Ad esserlo, invece, quello che ha architettato Baltazar Lemos, 60enne direttore di un'agenzia di pompe funebri in Brasile, che ha avuto l'idea di organizzare un finto funerale - il suo - dopo essere rimasto colpito dal fatto che aveva organizzato una cerimonia per una persona dove si erano presentati solo in due.





Baltazar ha quindi organizzato la sua cerimonia di addio in una cappella a Curitiba, in Brasile, il 18 gennaio, con i dettagli del servizio annunciato sulla sua pagina sui social media; e un video del funerale mostra una folla di persone in lacrime. Almeno fino a quando una figura con una felpa si è presentata da una porta sul retro e improvvisamente si rivelato essere Lemos: "Siate felici, godetevi la vita" ha detto alla fine del suo discorso.

Il piano, però, gli si è ritorto contro, visto che le persone accorse a piangerlo sono diventate furiose per lo "scherzetto" che gli aveva fatto.