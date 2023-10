Bus precipita da un cavalcavia, tragedia a Mestre: oltre 20 vittime

Mestre, bus precipita da un cavalcavia e prende fuoco: morti e feriti. Meloni: "Profondo cordoglio mio personale e di tutto il governo"

Tragedia a Mestre. Erano da poco passate le 19,40 quando un bus della linea di linea Actv adibito al trasporto di turisti con diversi passeggeri a bordo è precipitato da una rampa del cavalcavia Rizzardi a Mestre, per cause ancora non chiare, e ha preso immediatamente fuoco. Il guardrail non ha retto e l'autobus è caduto sulla strada sottostante da circa 10 metri di altezza. Dalle prime notizie fornite dai vigili del fuoco e dai media locali, sarebbero una ventina le vittime, ma diversi sarebbero i feriti. Diverse ancora le persone che sarebbero incastrate tra le lamiere del bus. Lo stesso sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha confermato questo bilancio intervistato da diversi canali tv. La circolazione dei treni è stata immediatamente bloccata e gli ospedali vicini sono stati allertati.

La tragedia si è consumata non distante dalla linea ferroviaria che collega Mestre con la stazione di testa di Venezia Santa Lucia. "Siamo qui in mezzo a questa immane tragedia, abbiamo contato già 20 morti, ma immagino che sarà un numero destinato a salire. Stiamo soccorrendo le persone. Siamo sotto il cavalcavia di Marghera", ha dichiarato Brugnaro, intervenendo in diretta a "Stasera Italia" e annunciando il lutto cittadino. "Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici", ha invece dichiarato in una nota, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha fatto sapere di essere in stretto contatto con le autorità locali e le squadre di pronto soccorso. L'Usl 3 di Venezia ha attivitato il protocollo delle grandi emergenze e ha messo in allerta tutti i pronto soccorso della zona con il richiamo del personale.