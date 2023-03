Busto Arsizio, famiglia cena in pizzeria e scappa senza pagare conto di 200 €

Busto Arsizio, il padre esce a fumare, madre e figlia vanno in bagno. Così scappano dal ristorante senza pagare

Non è il primo caso, e questa volta è successo a Busto Arsizio (Varese) tra i tavoli della pizzeria Capri, dove un’intera famiglia ha cenato ed è letteralmente scappata senza pagare. A riportarlo è stato il sito Fanpage.it che ha elencato anche le pietanze consumate da padre, madre e la figlia: astice, gamberoni, ostriche e dolce per tre per un totale di circa 200 euro. La dinamica è quella classica, in questo caso aggiornata alla presenza del minore. La madre si reca in bagno con la piccola, mentre il padre va a fumare una sigaretta; poi la scomparsa di tutti e tre senza che il proprietario se ne accorgesse.

Di qui la decisione proprio di quest’ultimo: “Stavolta l’hanno fatta franca. Adesso, però, a chi si alza per andare a fumare gli chiedo il documento”, così come scritto in un cartello all’entrata. Il titolare ha poi aggiunto: “Vedendo che c’erano le loro cose al posto ero tranquillo, ritorneranno di sicuro, ho pensato. Poi, però, il tempo passava e loro non tornavano. Gli oggetti che avevano lasciato là era roba vecchia e praticamente senza valore. Era tutto studiato“.