"Gli orsi hanno una indole pacifica", l'abbattimento di Jj4 non è la soluzione

L’uomo ha inserito l’orso sloveno in un ambiente troppo antropizzato e ora fa disastri. Il parco di Yellowstone è grande come le Marche

Nella società dei consumi si pensa di gestire l’orso come un giocattolo. Il Tar di Trento ha solo sospeso fino all’11 maggio prossimo l’ordinanza di abbattimento dell’orsa Jj4, emessa dagli enti pubblici. Il problema resta a monte, dopo la tragedia che ha visto un podista, Andrea Papi, morire aggredito dal plantigrado.

L’orso di norma non assale l’uomo ma potrebbe intendere come minaccia un soggetto che corre o che incontra a ravvicinata distanza. Non sappiamo in che condizioni era l’orsa al momento del contatto. In più gli orsi introdotti in trentino dalle montagne slovene (da noi si erano estinti) tra il 1996 ed il 2000 con il progetto Life Ursus sono abituati a vivere in un territorio poco antropizzato, con bassa probabilità di incontrare esseri umani. Siamo sicuri che le istituzioni locali abbiano comunicato alla popolazione il comportamento da tenere nelle zone ripopolate con gli orsi?

Si sostiene che abbattendoli si potrebbe poi sostituirli con mucche per il pascolo e cavalli. Ma secondo uno studio del 2018 dei ricercatori della Stanford University, gli animali più letali per l’uomo negli Stati Uniti sono proprio mucche e cavalli. Che facciamo? Abbattiamo tutte le mucche e i cavalli? Le stesse che in trentino dovrebbero sostituire gli orsi? Si dirà, ma quelli sono gli Stati Uniti, noi siamo un’altra cosa.

Appunto. Il parco di Yellowstone negli Stati Uniti è forse al mondo l’ente con maggior competenza nella gestione degli orsi. Il Parco è grande circa 9.000 km quadrati, cioè più o meno quanto le nostre Marche. 9.000 km quadrati fanno la differenza. Tutta la regione Trentino Alto Adige è circa 13.000 km quadrati! Ci sono aree in cui vivono gli orsi e ai visitatori viene indicata un’accurata profilassi di comportamento. Bisogna stare almeno a 100 metri di distanza se si avvista un esemplare, non si può correre in quelle aree né a piedi né con altri mezzi, i movimenti bruschi sono da evitare eccetera eccetera.