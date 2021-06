Caldo africano, quanto dura? Ecco la risposta. Fresco al Nord da... Meteo

Quanto durerà il caldo africano e torrido? Domanda che si fanno tutti in queste ore. Sabato dovrebbe iniziare ad arrivare un pochino di fresco al Nord, Torino e Milano ad esempio, non molto ma meno caldo. Qualche temporale e occhio alla grandine. Al Centrosud avanti tutta col caldo ancora per moltissii giorni e su zone della Puglia attenzione ai possibili 40 gradi dal weekend.