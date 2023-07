Caldo, raffica di blackout: ecco quando si può ottenere l’indennizzo

Blackout per il cado, ecco come ricevere l'indennizzo

Il caldo non provoca solo disagi alla popolazione, ma anche gravi disservizi sul fronte delle forniture energetiche, con migliaia di famiglie che si ritrovano all'improvviso senza corrente. Lo denuncia Consumerismo No Profit che parla senza mezzi termini di "allerta blackout" in Italia e fornisce alcuni numeri sul fenomeno.

A Milano nel solo mese di giugno si sono verificate 462 interruzioni di erogazione di energia elettrica, mentre a Napoli le linee interrate sono andate in tilt a causa dell'asfalto arrivato a temperature elevatissime che ha danneggiato i cavi sotterranei, interrompendo le forniture di elettricità a famiglie e negozi costretti a chiudere in anticipo. Fino ad arrivare a Palermo, dove da giorni si registrano interruzioni e blackout continui che stanno mettendo a dura prova la città. Consumerismo ha scoperto che negli ultimi giorni, tra lavori programmati e interruzioni improvvise di energia, i blackout sul territorio italiano sono centinaia al giorno: la regione più colpita, secondo la rilevazione, è la Sicilia, con continue sospensioni delle forniture energetiche su tutto il territorio regionale.