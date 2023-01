Sparatoria vicino a Los Angeles, a Monterey Park: 10 morti

Il killer aveva un fucile e sembrava sparare indiscriminatamente



Sono dieci le vittime della sparatoria avvenuta in un locale a Monterey, in California.

Lo ha detto la polizia in una conferenza stampa.

Altre dieci persone sono rimaste ferite. Il killer è in fuga. Ancora nessuna informazione sul movente. La sparatoria è avvenuta a West Garvey Avenue intorno alle 22:22 di ieri sera (le 7:22 in Italia) , ha precisato il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles. Seung Won Choi, proprietario di un ristorante di fronte a dove è avvenuta la sparatoria, ha detto al Los Angeles Times che tre persone si sono precipitate nel suo ristorante e gli hanno detto di chiudere a chiave la porta perché c'era un uomo con una pistola semiautomatica nella zona, che aveva con sé anche diversi caricatori di munizioni.



Wong Wei, che vive nelle vicinanze, ha a sua volta detto allo stesso giornale che una sua amica era andata in discoteca e ha visto un uomo armato e tre corpi: due donne e una persona che ha detto essere il direttore del club. Il killer, ha aggiunto, aveva un fucile e sembrava sparare indiscriminatamente.