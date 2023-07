Cani in vacanza: il vademecum per il loro relax e quello del padrone

Cani in vacanza: amusi insieme all'esperta Costanza Delsante ha stilato una serie di consigli per passare un'estate perfetta con il proprio pet

Finalmente sono arrivati i giorni di relax e divertimento da passare in vacanza insieme alla famiglia, agli amici e, ovviamente, al nostro amico a quattro zampe. Ma siamo davvero sicuri di essere pronti per gestire il nostro pet lontano da casa, tra sole e salsedine? Forse non tutti sanno che la vacanza non richiede, per il nostro cane, un vero e proprio cambio di alimentazione, ma possono essere presi piccoli accorgimenti per facilitare la gestione della dieta durante le ferie estive. amusi ha chiesto alla medica veterinaria Costanza Delsante alcuni consigli per essere degli ottimi padroni anche in trasferta.

Cani in vacanza: fare movimento è fondamentale