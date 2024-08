Ddl sicurezza, stretta sulla cannabis light. Protestano le Opposizioni. Sei d'accordo? Vota il sondaggio di Affari

Cannabis light, arriva la stretta nel ddl sicurezza. Sei d'accordo? Vota il sondaggio

Arriva la stretta sulla cannabis all'interno del ddl Sicurezza. Nonostante i tempi contingentanti mancano ancora numerosi emendamenti e si procede a oltranza: tra le proposte di modifica approvate dalle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera c'è appunto quella sulla cannabis light che, di fatto, la equipara a quella non light. Ritirata invece la proposta della Lega per vietare l'immagine della pianta di canapa per fini pubblicitari.

Dure le poteste dell'opposizione in commissione per le tappe forzate su un provvedimento che non ha l'urgenza di un decreto. "Dal contingentamento dei tempi si passa a silenziare le opposizioni - hanno detto Valentina D'Orso e Alfonso Colucci, capigruppo M5s in commissione dopo una ulteriore accelerazione decisa dalle presidenze - così nottetempo la maggioranza si approva le sue norme repressive e liberticide del ddl sicurezza con il favore delle tenebre e senza il 'fastidio' delle opposizioni che li inchiodano alla loro pochezza. Una nuova vergogna firmata FdI, Lega e FI".

Il governo Meloni ha appena ucciso il settore della cannabis light nel nostro Paese”, ha scritto Magi in un post su X. “Il governo Meloni, in preda alla furia ideologica, cancella una filiera tutta italiana, 11mila posti di lavoro. E pensano anche di aver fatto la lotta alla droga”, conclude.