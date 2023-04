Caos metro Roma, aggredisce una turista scambiandola per borseggiatrice. Il marito reagisce

Scambia una turista per una borseggiatrice, caos in metro di Roma

Attimi di grande confusione e tensione in metro a Roma. Un video diffuso sul canale Telegram Welcome to Favelas mostra un passeggero bloccato a terra da un altro uomo. Secondo quanto riferito da chi ha diffuso il video, il passeggero immobilizzato aveva a sua volta aggredito una turista portoghese, avendola scambiata per una borseggiatrice.

A quel punto sarebbe intervenuto proprio il marito della donna.