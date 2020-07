Carabiniere ucciso, collega a Varriale: 'Non dire dell'ordine di servizio"

"Andrea, di questa cosa dell'ordine di servizio non ne parlare con nessuno, Ottaviani (all'epoca dei fatti capo della stazione dei carabinieri di Farnese, ndr.) gia' sa tutto, vieni da me e lo compiliamo". E' il messaggio che il 28 luglio scorso il maresciallo Gaetano Armao manda al carabiniere Andrea Varriale prima che questi venisse chiamato dai superiori a riferire su quanto avvenuto la notte del 26 luglio, quando il suo collega Mario Cerciello Rega fu ucciso. Il particolare e' emerso nel corso dell'udienza di oggi. "Bisogna sistemare la questione dell'ordine di servizio, e' vuoto, lo devi compilare almeno con l'intervento", aggiunge Armao in merito all'identificazione di Sergio Brugiatelli, il presunto mediatore dei pusher di Trastevere. "A piazza Mastai avevo preso un appunto su un foglio di carta con le generalita' di Brugiatelli per poi riportarlo con calma in caserma", ha spiegato Varriale nel corso dell'udienza.