Carol Maltesi, i sospetti dell'ex compagno quando al compleanno del figlio...

Nel periodo in cui Carol Maltesi sembrava scomparsa "la mamma ha continuato a chiamarla", ma Davide Fontana, il cui arresto è stato convalidato, "le aveva scritto fingendosi Carol di essere a Dubai, dove non poteva usare il telefono". A spiegarlo è l'avvocato Manuela Scalia secondo quanto riporta Il Messaggero. Lo stesso è accaduto all'ex compagno di Carol, padre di suo figlio. "Ha continuato a chiamarla, e si è insospettito il giorno del compleanno del piccolo, perché lei non mancava mai una videochiamata".

Quando Carol non è comparsa in videochiamata, "il padre del suo bambino ha pensato di andare al Consolato, pensando che le fosse accaduto qualcosa", le parole del legale della mamma di Carol. Il 6 dicembre 2021 Charlotte Angie venne intervistata dal programma radio La Zanzara: fu la sua ultima intervista. Un mese dopo sarebbe morta.

Carol Maltesi: rilievi dei carabinieri nelle case

Indagini scientifiche nella casa di Carol Maltesi, Sono arrivati sul posto i carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche di Brescia per passare al setaccio le abitazioni della vittima e di Davide Fontana. Sotto sequestro anche le due auto.

Leggi

Carol, la testimonianza dell'amica“Lavorava nel porno per il figlio”

I genitori di Carol Maltesi: "Continuavamo a chiamarla ma Davide Fontana fingeva di essere lei e..."

Leggi anche: