Caso Grillo jr: al via l'udienza anticipata su richiesta dei legali a Tempio Pausania

La sesta udienza del processo contro Ciro Grillo, figlio di Beppe e i suoi tre amici accusati di stupro di gruppo durante le vacanze estive in Costa Smeralda nel luglio 2019, è cominciata con mezz'ora di anticipo, rispetto allorario previsto delle 12, presso il tribunale di Tempio Pausania, in Sardegna.



Sono stati i legali a chiedere di anticipare un po' i tempi per via dell'importanza dei testimoni che compariranno oggi, 16 novembre, in aula. Sono stati convocati in medici della clinica Mangiagalli di Milano che hanno visitato Silvia, nome di fantasia, la ragazza Italo-norvegese che ha denunciato i 4 amici genovesi, nove giorni dopo i fatti contestati e al suo rientro dalla Sardegna a Milano.

Queste sono considerate testimonianze centrali, assieme a quella del medico legale, consulente della difesa, che in aula dovrebbe sostenere la tesi che riconduce i lividi da pressione, riscontrati sul braccio e sulle gambe della giovane, al Kitesurf che la 19enne aveva praticato in quei giorni. Inoltre, oggi sono 7 i testi che saranno sentiti: oltre ai medici, i titolari del B&B di Palau che ha ospitato Silvia e l'amica Roberta (altro nome di fantasia), durante la vacanza in Sardegna e gli istruttori di kitesurf di Porto Pollo.