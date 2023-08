Caso Santanchè, trovato morto il presidente di Visibilia Ruffino: si è sparato

Caso Santanchè, suicida il presidente di Visibilia. La telefonata e il colpo di pistola alla testa. Giallo sulle reali cause

Mentre continuano le polemiche sul caso Santanchè e le sue società arriva una notizia drammatica legata ad una di queste aziende, morto suicida il presidente di Visibilia. Luca Reale Ruffino è stato trovato senza vita nella sua casa di Milano. Il presidente di Visibilia si è sparato un colpo in testa con una pistola regolarmente detenuta. La procura di Milano ha aperto un'indagine per istigazione al suicidio. Il presidente di Visibilia Editore si è tolto la vita nella serata di sabato poco prima di mezzanotte in camera sua nella casa di famiglia a Milano in via Spadolini, vicino all’università Bocconi. A scoprire il corpo uno dei due figli, Mirko. Il gesto sarebbe legato a motivi di salute. Il manager di Lecco ad ottobre era entrato in Visibilia rilevando quote della ministra del Turismo Daniela Santanchè.

Attraverso una serie di aumenti di capitale era poi diventato, con la sua Sif Italia, primo azionista. Aumentando recentemente la sua quota fino al 45,81%. Ruffino non era coinvolto nelle indagini per bancarotta, falso in bilancio e truffa. Non era indagato, né era stato mai ascoltato dai pubblici ministeri.