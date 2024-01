Caso Verdini, lascia l'ad di Gemmo. La carica a Irene, già presidente

"La decisione di dimettersi dell’ingegner Tomarchio - si legge in una nota di Gemmo - è volta a tutelare la propria reputazione e quella della società"

La società di costruzioni vicentina Gemmo comunica che Irene Gemmo, già presidente, ha assunto la carica di amministratore delegato a far data da oggi, 9 gennaio 2024. La nomina a nuovo ad di Irene Gemmo da parte del cda avviene in seguito alle dimissioni presentate dall’ingegner Giuseppe Tomarchio, che si è infatti dimesso dalle cariche di amministratore delegato e direttore generale della società, rinunciando, quindi, a ogni delega e potere conferitigli. La decisione segue al coinvolgimento di Tomarchio nel caso Anas-Verdini che avrebbe visto proprio la società di cui era alla guida l'ingegner Tomarchio versare alla Inver di Tommaso Verdini oltre 50 mila euro, fra agosto 2021 e maggio 2022.



I pagamenti, secondo la Procura di Roma, sarebbero il prezzo che la società vicentina avrebbe pagato a Tommaso Verdini per aggiudicarsi appalti Anas. Il cda ha inoltre nominato consigliere e nuovo direttore generale l’ingegner Alessio Zanetti e confermato Susanna Gemmo vice presidente della società.



"La decisione di dimettersi dell'ingegner Tomarchio - si legge in una nota di Gemmo - è volta a tutelare la propria reputazione e quella della società, con la finalità di chiarire il prima possibile la correttezza del proprio operato, nell'ambito delle indagini della Procura di Roma .Gemmo S.p.A. ringrazia l'ingegner Tomarchio per l'impegno e il contributo offerto alla società in questi anni".