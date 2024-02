Catania, 13enne stuprata al branco: "Mai avuto rapporti, vi imploro fermatevi"

Catania, 13enne stuprata: "In due mi violentavano, gli altri guardavano e tenevano il mio fidanzato"

Continua a tenere banco la vicenda della ragazzina 13enne stuprata dal branco a Catania. La giovanissima vittima ha trovato il coraggio di denunciare e ha anche riconosciuto i suoi aggressori in questura, in un confronto all'americana. L’ultimo se l’è trovato di fronte ieri pomeriggio. E non ha avuto esitazioni. Al sicuro in una struttura protetta, l’ha indicato guardandolo attraverso il vetro che li separava, e ha detto, decisa, agli inquirenti: "È lui, ne sono sicura". Una determinazione e un coraggio non comuni per una ragazzina di 13 anni di Catania che ha subito lo choc di un brutale stupro di gruppo e che ha avuto la forza di denunciare. Le accuse - si legge su Il Corriere della Sera - hanno confermato i sospetti degli inquirenti che ai responsabili degli abusi — sette giovanissimi egiziani — erano già arrivati grazie all’identikit fornito dalla vittima e dal suo fidanzato, un adolescente costretto a guardare mentre violentavano la ragazzina, e grazie alle videocamere di sorveglianza del luogo in cui lo stupro è avvenuto: Villa Bellini, un giardino pubblico proprio nel cuore della città.

La vittima ha raccontato l’orrore subito nei particolari. L’agguato teso nel pomeriggio del 30 gennaio mentre si avviava col fidanzato verso i bagni pubblici, i sette che la circondano e le impediscono la fuga, i palpeggiamenti, la violenza consumata in una toilette. "In due mi hanno stuprata, mentre gli altri guardavano e tenevano fermo il mio fidanzato. Li ho supplicati di smetterla, di fermarsi chiedendogli di non farmi del male perché non avevo mai avuto rapporti prima", ha raccontato. Ma la violenza - prosegue Il Corriere - non è cessata. Solo dopo lunghi interminabili minuti la vittima è riuscita a scappare insieme al ragazzo e a raggiungere via Etnea, il corso principale di Catania, per chiedere aiuto. Immediatamente soccorsa è stata portata all’ospedale Cannizzaro.