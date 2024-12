Catanzaro, auto finisce fuori strada e prende fuoco: morte due ragazze

Catanzaro, drammatico incidente d'auto: morte due giovanissime una delle quali era minorenne. Sono rimaste intrappolate nel veicolo in fiamme

Due ragazze, di cui una minorenne, sono morte in un incidente stradale avvenuto nella notte a San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro. L'auto, a bordo della quale viaggiavano 5 giovani, è finita fuori strada in località Guarna. Il veicolo ha preso fuoco: in tre sono riusciti a uscire dall'abitacolo, salvandosi, mentre le due ragazze sono rimaste bloccate all'interno dell'auto. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e le forze dell'ordine.

Quando i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme sono arrivati sul posto, la vettura era completamente avvolta dalle fiamme. L'autopsia dovrà poi stabilire se le due giovani, di 18 e 17 anni, erano già morte al momento dell'incendio per le ferite riportate. L'incidente è avvenuto intorno alle 4 sulla strada comunale in località Guarna.

La Mercedes sulla quale viaggiavano i 5 giovani è uscita di strada ribaltandosi e andando ad impattare contro alcuni alberi di ulivo ed una quercia. I tre ragazzi sono riusciti ad uscire dalla vettura, mentre le due giovani sono rimasta incastrate dentro. I ragazzi hanno riportato ferite lievi e contusioni ma sono stati comunque portati in ospedale per accertamenti ed in stato di shock.