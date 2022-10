Cedeva droga in carcere, arrestato cappellano a Enna

Cedeva la droga a un detenuto: arrestato il cappellano del carcere

La Polizia penitenziaria di Enna, in collaborazione con il Nucleo investigativo regionale della Polizia penitenziaria, ha arrestato il cappellano del carcere per aver ceduto droga all’interno dell'istituto. Rosario Buccheri, questo il nome del sacerdote che appartiene alla diocesi di Piazza Armerina, è stato sorpreso proprio in flagranza di reato, mentre consegnava gli stupefacenti a un detenuto.

A seguito di una perquisizione, inoltre, sono state trovate armi e una consistente somma di denaro in contanti in casa del cappellano. L’operazione della Polizia penitenziaria si inserisce nell’ambito di indagini già in corso nel carcere, dove erano state trovate sostanze stupefacenti durante i controlli ai detenuti.

Il sacerdote sospeso dai Frati “in via prudenziale”

In una nota, la provincia siciliana dei Frati Minori Conventuali “prende atto degli avvenimenti che vedono coinvolto il confratello Rosario Buccheri, esprimendo piena fiducia nell’operato della Magistratura ennese”. E aggiunge, come da prassi consolidata, di aver “già avviato in via prudenziale decreto di sospensione dall’esercizio del sacro ministero”.