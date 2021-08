Centro Sud divorato dagli incendi. Ma l'Abruzzo taglia sui vigili del fuoco

Sono 1.202 gli interventi effettuati oggi dai vigili del fuoco impegnati a fronteggiare l'emergenza incendi al Centro Sud. In Abruzzo sono 89 gli interventi effettuati da stamattina, 20 quelli in corso attualmente: in bonifica l'incendio della pineta di Ortona, nel Chietino, e quello di Rocca San Giovanni, dove sta lavorando un Canadair. Nella citta' di Pescara le squadre in collaborazione con i tecnici del Comune sono ancora al lavoro per la bonifica della pineta interessata da un vasto rogo. In Puglia resta difficile la situazione a Gravina di Puglia (Bari) e a Sant'Agata di Puglia (Foggia): sono 21 gli interventi in corso su tutto il territorio regionale, 200 quelli effettuati nelle ultime 12 ore. Nelle Marche e in Basilicata la situazione e' in miglioramento, tutti gli incendi sono in bonifica. In Sicilia 90 gli interventi in corso: 124 squadre al lavoro con 225 mezzi, 300 gli interventi nelle ultime 12 ore.

Wwf Abruzzo: "Tagliati i fondi ai vigili del fuoco"

In particolare, la situazione è difficile in Abruzzo, dove però le operazioni dei vigili del fuoco sarebbero state protagoniste di tagli. Lo afferma al Manifesto Filomena Ricci, delegata regionale del Wwf: "Quello che chiediamo è un ripensamento del sistema di gestione dei roghi in Abruzzo e di conseguenza un commisurato stanziamento di fondi, in modo che la prevenzione diventi un obiettivo chiaro e fondamentale, anche in considerazione del clima che sta cambiando. Nella nostra regione gli incendi di notevoli dimensioni da fronteggiare sono stati 33 nel 2018, 75 nel 2019 e 62 nel 2020, da dati della Protezione civile. A fronte di queste cifre la Giunta Marsilio ha da poco ridotto di quasi 200 mila euro i fondi per l’attività dei vigili del fuoco; ha tagliato i finanziamenti per le riserve naturali regionali, il cui personale svolge una preziosa funzione di controllo e presidio".