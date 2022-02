Omicidio Cerciello Rega, per Elder chiesta la conferma dell'ergastolo

Lee Elder Finnegan condannato all'ergastolo per aver inflitto a Cerciello "una sofferenza senza alcuna pietà"

Per Lee Elder Finnegan è stata richiesta la conferma dell’ergastolo. La decisione è del sostituto procuratore generale Vincenzo Saveriano, che nel corso della requisitoria nella corte d'Assise d'Appello di Roma ha dichiarato "Si è inflitto una sofferenza senza alcuna pietà su un carabiniere, con 11 coltellate, affondando fino alle costole".

Per Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth, accusati dell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega il 26 luglio 2019 fuori da un hotel in zona Prati, a Roma, sono stati condannati, rispettivamente, all’ergastolo e a di 24 anni.

"Varriale (collega di Cerciello, ndr.) va creduto, 'appena li abbiamo fermati ci hanno accoltellato' ha detto al telefono, i due ragazzi americani hanno reagito immediatamente perche' erano ben consapevoli che stavano commettendo un'azione illegale, Elder e Hjorth temevano di essere arrestati", ha detto Saveriano nella requisitoria.

"L'unica menzogna di Varriale è quando ha detto di avere con sé la pistola ma lo dice perché sa che rischia un provvedimento disciplinare, ha avuto paura e ha detto il falso, ma da qui a essere inattendibile ce ne passa", ha aggiunto il vice procuratore generale Saveriano.

“Christian Gabriel Natale Hjorth - ha spiegato Saveriano nel corso della requisitoria - ha programmato tutto l’intervento, ma non è l’autore materiale. Per questo, chiedo la riforma della sentenza di primo grado con il riconoscimento delle attenuanti generiche". Una richiesta contestata dai difensori di Natale Hjorth, Fabio Alonzi e Francesco Petrelli, che hanno affermato: "Noi contestiamo la sentenza di primo grado, Natale non ha commesso il delitto”.

