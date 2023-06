Chi è lo chef l’italiano Panfilo Colonico rapito in Ecuador: ritratto

Chef italiano rapito in Ecuador: ecco chi è l’italiano e come sta Panfilo Colonico

È ancora nelle mani dei rapitori, ma è vivo e in buone condizioni di salute, lo chef italiano Panfilo Colonico, rapito a Guayaquil in Ecuador. Il cuoco abruzzese, originario di Sulmona, è stato infatti ripreso in un video che i rapitori hanno inviato alla polizia di Quito: un breve filmato che lo ritrae mentre parla con i suoi sequestratori. La polizia di Guayaquil ha confermato l’autenticità del video ma mantiene uno stretto riserbo sulle indagini, anche se la vicenda è seguita costantemente dal ministero degli Esteri italiano.

“Seguiamo con apprensione quanto sta accadendo e sono in costante contatto con la Farnesina che da subito si è attivata. La situazione nel Paese sudamericano è molto delicata” ha detto il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Sui social il personale di “Sabore Mio” ha diffuso un comunicato: “A tutti i nostri clienti e follower, apprezziamo i vostri messaggi di sostegno e preoccupazione per il nostro capo “Benny” Colonico. Non possiamo rilasciare alcuna dichiarazione per motivi di sicurezza. Continueremo a lavorare per voi e in onore del nostro capo”.