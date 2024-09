Chi è Federica Corsini, la moglie di Sangiuliano che ha fatto scoppiare il caso su Maria Rosaria Boccia

Chi è Federica Corsini, moglie del ministro della Cultura Sangiuliano

La faccenda che vede protagonisti il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e una sua presunta collaboratrice, Maria Rosaria Boccia, non fa che intasare i temi politici e d’attualità dei giornali.

Sconosciuta ai più, Boccia ha guadagnato enorme visibilità grazie al caso che ha travolto i media e Palazzo Chigi. Basti guardare il suo profilo Instagram: il 28 agosto, infatti, i follower erano poco più di 27.000. Oggi, invece, mercoledì 4 settembre, a neanche una settimana di distanza, sono ben 44,4 mila.

Ma sotto i riflettori della cronaca non compaiono solamente i due protagonisti della vicenda. A finire (inevitabilmente) in mezzo al “caos” è anche la moglie del ministro Sangiuliano, ovvero la giornalista Rai Federica Corsini. Secondo le indiscrezioni, infatti, sarebbe stata proprio lei a far scoppiare il caso mediatico imponendo al marito di bloccare il contratto della Boccia, forse temendo (o addirittura sospettando) fosse nato già del tenero tra i due. Secondo Dagospia sarebbe infatti suo l'audio- nelle mani di Boccia- in cui viene chiesto di stracciare la nomina a consigliere della collaboratrice vicina al ministro.

Ma chi è esattamente Federica Corsini, moglie del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano? Nata nel 1969 a Nettuno, vicino a Roma, Corsini si è laureata in Architettura presso l’Università La Sapienza di Roma. Pochi anni dopo, nonostante fosse totalmente disallineata alla sua formazione accademica, decide di lasciare nel cassetto squadre e righelli inseguendo la sua vera passione: il giornalismo.

Secondo il suo stesso account LinkedIn, Corsini ha messo la prima pietra della sua carriera nel 1997 e, secondo alcune fonti, fu Giovanni Minoli - storico volto della Rai e ideatore, tra le altre cose, della fiction “Un posto al sole” - a farle firmare il suo primo contratto con la televisione pubblica. Così, Corsini debutta lavorando in un programma musicale, consolidando il suo percorso verso il giornalismo da professionista, ottenendo poi il titolo nel 2006.

Nel corso degli anni, si è occupata non solo di giornalismo ma anche dell'organizzazione di eventi, prima di passare alla conduzione del Tgr Basilicata. Dal 2017, Federica Corsini ha ricoperto il ruolo di vice caporedattore di Rai Parlamento, posizione che mantiene ancora oggi. Nel suo percorso professionale, ha avuto l'opportunità di collaborare con colleghi rinomati come Massimo Giletti e Maria Latella.

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Federica Corsini, la giornalista ha suggellato il proprio amore con l’attuale ministro della Cultura nel 2018, quando Sangiuliano era ancora vice direttore di Rai 1. Al tempo, nel ruolo di testimone, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

Comunque, nonostante l'elevato profilo pubblico, la coppia mantiene da sempre una rigorosa privacy sulla loro vita personale, evitando di condividere dettagli intimi sui social media. Certo che, con il caso che vede il marito e la presunta collaboratrice di lui Maria Rosaria Boccia protagonisti delle pagine dei giornali di tutta Italia, sarà difficile mantenere lo stesso riserbo di una volta.