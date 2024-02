Chiara Ferragni, ancora vandali a Roma: negozio coperto di simboli esoterici

Il negozio di Roma di Chiara Ferragni è stato scoperto da scritte deliranti e simboli esoterici

L'odio nato sui social network verso Chiara Ferragni dopo la scandalo Pandoro Gate ora si espande anche al di fuori degli smartphone. Sulla vetrina del negozio dell'influencer in via del Babuino, a Roma, sono infatti comparsi dei cartelli deliranti e una croce. In precedenza lo stesso punto vendita era stato imbrattato di scritte come "truffatrice" e "bandita".

I fogli contengono messaggi confusi dal tono minaccioso come: "Da Dio non puoi scappare". Non poteva ovviamente mancare il "666", universalmente riconosciuto come il simbolo del diavolo, ma c'è anche un triangolo con scritto "India" e al vertice un simbolo che ricorda una svastica. "Primo atomo concettuale fa causa alla Ferragni e a tutti i terrestri. Siamo in partenza a momenti", si legge ancora sul foglio attaccato alla vetrina.