Chiara Ferragni visita il Museum of Dreamers e fa chiudere l'ingresso

Chiara Ferragni fa chiudere al pubblico un museo per visitarlo con i figli, esplode la rabbia social delle persone in attesa all'ingresso

Immagina di essere in coda al Museum of Dreamers di Milano, insieme ai tuoi figli piccoli che non vedono l'ora di tuffarsi in una piscina di palline rosa, di dondolare tra le nuvole, di correre in mezzo a tunnel coloratissimi.

Hai in mano i biglietti regolarmente acquistati e aspetti paziente in coda mentre i bambini chiedono ogni tre secondi quando tocca a voi entrare. Immagina che a un certo punto l'ingresso venga letteralmente chiuso, non si può più entrare, nemmeno se hai il biglietto e aspetti in coda da un'ora.

È proprio quello che è successo ieri al museo dei sognatori in centro a Milano, in Piazza Beccaria, e il motivo è presto detto: Chiara Ferragni ha fatto chiudere il museo per visitarlo con i figli, senza nessun riguardo per le altre famiglie che avevano acquistato il biglietto.

La rabbia delle persone che si sono viste vietare l'ingresso dopo aver pagato il biglietto e dopo aver aspettato il proprio turno per entrare si è riversata nei commenti al post che l'influencer ha pubblicato su Instagram, proprio sulla visita al museo con l'intera famiglia e gli amici storici.

"Fai schifo, togli il divertimento ad altri bambini che i genitori poverini si sono presi un permesso dal lavoro per passare una giornata al museo con i figli e tu gli rovini la giornata, sei una ipocrita che non hai mai dovuto lavorare veramente, solo per un tuo capriccio chiudi un museo al pubblico... almeno chiedi scusa".

"È stata veramente una delusione arrivare ieri al museo con la nostra prenotazione pagata e sentirci dire che a seguito del "prolungamento del vostro evento privato" non poter accedere. Il museo era completamente chiuso per la vostra presenza. Sono venuta, prendendo permesso dal lavoro e con mia figlia, la quale era desiderosa di entrare e SENZA ALCUN AVVISO dover rinunciare all'accesso perché voi con i vostri bambini siete rimasti all'interno oltre l'orario stabilito".

"Grazie mille perché per il vostro sollazzo privato, la gente che aveva comprato regolarmente i biglietti non è potuta entrare… i miei più vivi complimenti!!!!!".

Tra i commenti pubblicati sotto il post di Chiara Ferragni anche quello dello stesso museo che li ha definiti "i sognatori più belli", mandando su tutte le furie le persone a cui non è stato permesso accedere al museo e alimentando ancora di più le polemiche: "Siete vergognosi… oggi avete trattato chi aveva comprato regolarmente il biglietto come persone di serie B e poi con una faccia tosta senza pari li ringraziate per essere venuti definendoli anche i sognatori più belli… vergognatevi voi e loro perché loro decidono e voi vi piegate senza pensare agli altri…".

Questo è l'accaduto, non ci resta che aspettare una eventuale replica dell'influencer.