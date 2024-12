Circo, tragedia sfiorata. I leoni cercano di abbattere la recinzione: gente in fuga. Video

Circo, i leoni cercano di scappare durante lo spettacolo. Momenti di terrore. Video

Tragedia sfiorata a Licola nel Napoletano alla vigilia di Natale, una giornata al circo rischia di trasformarsi nel dramma: durante lo spettacolo con i leoni infatti ci sono stati momenti di panico, gli animali rinchiusi hanno cercato di abbattere le recinzioni e le persone sedute soprattutto nelle prime file sono scappate. Lo scorso 23 dicembre, scrive sui social con un video allegato, Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi - Sinistra, durante uno spettacolo circense "alcuni leoni hanno tentato di abbattere le gabbie che li dividevano dal pubblico. Alcuni avventori, seduti nelle prime file, sono scappati, tra i presenti c’erano molto bambini".

"Le torture a danno di questi animali - prosegue Borrelli - non sono più tollerabili. Leoni e tigri non dovrebbero mai passare una vita intera in cattività o essere esibiti come oggetti, tra saltelli e frustate per divertire un pubblico che non è in grado di riconoscere il consumarsi di una cattiveria inaudita". Per questo Borrelli ha annunciato per venerdì 27 dicembre, alle ore 20,00, "una iniziativa di protesta, indetta dall'attivista animalista Enrico Rizzi, davanti al circo incriminato, per protestare contro l'utilizzo di animali selvatici".

"Solo la fortuna - commenta ancora Borrelli - ha evitato la tragedia a Licola, per questo abbiamo deciso di scendere in strada per manifestare tutto il nostro disappunto e la nostra rabbia contro chi ancora sfrutta questi animali. Bisogna attuare immediatamente la legge approvata nel 2022, che prevede la dismissione degli animali selvatici all’interno dei circhi. Una legge sacrosanta che, però, viene continuamente prorogata, siamo arrivati alla quinta, e intanto questi poveri animali continuano a soffrire”.