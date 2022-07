Civitanova Marche, nigeriano ucciso a bastonate per strada. Preso l'aggressore: "Faceva apprezzamenti alla mia donna"

Omicidio Marche: presunto killer, "ha importunato mia ragazza"

Le indagini sull'omicidio del nigeriano di 39 anni ucciso a bastonate in strada a Civitanova Marche sono guidate dal procuratore Claudio Rastrelli e affidate alla squadra mobile: gli agenti stanno ascoltando alcuni testimoni dell’aggressione, alcuni dei quali avrebbero ripreso la scena con i cellullari, e visionando le telecamere della zona per ricostruire quanto è accaduto. L’aggressore è stato subito individuato e, da quanto hanno riferito alcuni testimoni, avrebbe detto agli agenti: “Ha importunato la mia fidanzata”; tra i due ci sarebbe stato prima un diverbio, finito poi con i colpi ripetuti di stampella che hanno ridotto senza vita lo straniero, ambulante, molto conosciuto tra i frequentatori del principale corso di Civitanova.

#Alika non è morto per una questione razziale, ma perché nessuno è intervenuto ad aiutarlo.

Nessuno.

Se invece che parlare, filmare, qualcuno fosse intervenuto, oggi Alika sarebbe vivo.

Se anche Alika fosse stato bianco, sarebbe morto comunque.

L'indifferenza uccide.#civitanova pic.twitter.com/rpXarkfvvZ — saverio giangregorio (@saveriolakadima) July 30, 2022

Nigeriano ucciso in strada a Civitanova Marche, il luogo del delitto

Omicidio Marche: avvocato vittima, era una persona tranquilla

Alika Ogorchukwu, ucciso questo pomeriggio a colpi di bastone e soffocato, aveva 39 anni e viveva a San Severino Marche con la moglie e un figlio piccolo. Era un venditore ambulante molto conosciuto anche Civitanova, dove anche oggi provava a vendere la sua merce. Lo conosceva bene anche l’avvocato Francesco Mantella, che quando si è diffusa la notizia dell’aggressione e dell’omicidio è arrivato in Corso Umberto I: “Non aveva precedenti con la giustizia, era una persona tranquilla – ha riferito ai giornalisti -. Per come lo conosco, non credo che possa aver provocato una reazione come quella che lo ha ucciso. Sono sicuro che le indagini sapranno valutare la condotta dell’aggressore, che per quanto mi riguarda è censurabile a prescindere, soprattutto a Civitanova, che si è sempre mostrata città aperta e tollerante”. Il legale aveva seguito Ogorchukwu successivamente a un incidente stradale, che aveva costretto il nigeriano a usare una stampella per camminare.

Nigeriano ucciso a bastonate nelle Marche, fermato aggressore

Un nigeriano di 39 anni è stato ucciso questo pomeriggio da un italiano, che avrebbe reagito a un apprezzamento che l’uomo avrebbe fatto alla sua fidanzata. A quanto si è appreso, l’aggressore avrebbe usato una stampella per colpire a morte la vittima, Alika Ogorchukwu che è un'ambulante. Il presunto omicida è stato fermato. La scena del crimine è il centralissimo Corso Umberto I e l’aggressione è avvenuta intorno alle 14, davanti a diversi testimoni che hanno chiamato i soccorsi: il personale del 118 ha cercato di rianimare il nigeriano, che è deceduto in strada.