Civitanova Marche, Selvaggia Lucarelli attacca Letta sui funerali di Alika

Letta ai funerali di Alika, Lucarelli: "Il razzismo non c'entra"

Enrico Letta, segretario del Pd, annuncia la sua presenza ai funerali di Alika Ogorchukwu, il nigeriano crudelmente ucciso da Filippo Ferlazzo in mezzo a una strada di Civitanova Marche.

L’annuncio del leader Dem, dato durante un’intervista al tg3, ha provocato le critiche di Selvaggia Lucarelli, che in un tweet molto severo affermo: "Non so se è meno di sinistra allearsi con Calenda o andare al funerale di un poveretto il cui omicidio non c'entra nulla col razzismo".