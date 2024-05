Clan Zagaria, processo concluso per Giovanni Oliviero: estraneo ai fatti

Settore della distribuzione alimentare tra le province di Napoli e Caserta in mano ai clan: si è concluso in primo grado per Giovanni Oliviero, il quale risulta totalmente estraneo ai fatti contestati, infatti è stato prosciolto dall’accusa con formula piena per non aver commesso i fatti. Le indagini erano partite dopo l’esecuzione di un’ordinanza del 22 gennaio 2021 nei confronti di 12 persone che si ritenevano vicine al clan dei Casalesi – gruppo Zagaria. Il processo conclusosi ha permesso di dimostrare l’estraneità ai fatti di Giovanni Oliviero, che è stato quindi assolto. Ci scusiamo quindi per il coinvolgimento dell'imprenditore, citato su Affaritaliani.it in data gennaio 2021 (recupera qui l'articolo ).