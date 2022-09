Cocaina rosa nascosta nelle mutande: pusher arrestato a Napoli

Che cos'è la cocaina rosa

Per acquistare una dose ci vogliono centinaia di euro, fino a 400 euro. Per i chimici è 2C-B o 4-bromo-2,5-dimetossi-feniletilamina. Per i ‘clienti’ cocaina rosa, anche se con la polvere bianca ha nulla a che fare. È una sostanza sintetica che genera effetti psichedelici, visioni e distorsioni della realtà che richiamano i colori accesi dei cartoni animati. Dato il costo, è nota anche come droga dell’alta società.

Il pusher aveva anche marijuana e cocaina

A.G., 34 anni, di Torre del Greco, la nascondeva negli slip. Aveva con sé, durante la perquisizione personale, 4 dosi confezionate ermeticamente per un peso complessivo di 2,82 grammi. E aveva anche due dosi di marijuana e due di cocaina, un grinder (tritaerba) e un tira cocaina. Nella sua abitazione ancora altra cocaina, marijuana e materiale vario per il confezionamento. A.G. è ora ai domiciliari in attesa di essere ascoltato dal giudice per detenzione di droga a fini di spaccio.