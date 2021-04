Come in uno dei suoi libri "gialli". Narcotizza e uccide a martellate il padre

Da un romanzo thriller alla realtà. L'autore di sei libri gialli di successo, Marco Eletti, avrebbe trasformato una delle sue trame in realtà. E' quanto sostengono gli inquirenti che hanno messo in stato di fermo il giovane 33enne di Reggio Emilia, accusandolo di aver ucciso il padre e ferito gravemente la madre, anche selui nega ogni addebito. Secondo gli investigatori, però, - si legge sul Corriere della Sera - nel suo racconto ci sono troppe incongruenze. «È come se avesse tratteggiato la trama di uno dei suoi libri, ma ha sbagliato molte cose» è l’unica frase lasciata trapelare dagli inquirenti. L’ipotetica «trama» sarebbe questa: la madre uccide il padre e poi tenta di togliersi la vita, lui va a casa dei genitori per un saluto, li trova così e dà l’allarme. Ha raccontato di essere arrivato nella villetta dei genitori, di aver aperto la porta e di aver trovato il padre Paolo senza vita sul divano del salotto e la madre Sabrina in cucina, ferita gravemente.

Secondo Procura e carabinieri mente. Ieri mattina - prosegue il Corriere - l'uomo è stato portato in carcere con l’accusa di omicidio e tentato omicidio. Con un martello avrebbe colpito alla testa il padre, uccidendolo. Poi, con un coltello, si sarebbe scagliato contro la madre ferendola alle braccia e ai polsi. La donna è in condizioni gravi, in coma farmacologico. Prima di colpire i due genitori il 33enne li avrebbe narcotizzati. Il movente potrebbe essere economico. Si parla di recenti screzi per l’utilizzo dell’abitazione dei nonni paterni di Marco, rimasta vuota in ottobre dopo la morte della nonna per Covid. Ma al momento sono soltanto ipotesi, perché il 33enne, interrogato in caserma per tutta la notte, nega ogni accusa. I genitori erano orgogliosissimi del figlio per la sua attività di scrittore. Marco ha pubblicato sei romanzi e due poesie.