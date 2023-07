Commissione d'inchiesta sul femminicidio al via. Ridurrà le violenze? VOTA

Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio al via. Ridurrà il numero delle violenze di genere? VOTA

Si è costituita, con l'elezione della presidente, delle vicepresidenti e delle segretarie, la commissione parlamentare di inchiesta sul Femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere che per la prima volta è bicamerale. La presidente eletta è la deputata Martina Semenzato di Noi moderati. Le vicepresidenti sono la senatrice Cecilia D'Elia (Pd) e la deputata Laura Ravetto (Lega). Le segretarie sono la deputata di Avs Luana Zanella e la senatrice di Fdi Eleonora Leonardi. Il M5s non ha partecipato al voto, non avendo ritirato la scheda.

Affaritaliani.it si augura che la commissione d'inchiesta porti a dei risultati concreti riducendo alla zero il numero delle donne uccise in Italia, ma sorge inevitabilmente qualche dubbio sulla concreta operatività ed efficacia della stessa. Non sarebbe meglio che la politica concentrasse tutti gli sforzi e le energie in iniziative che promuovano la sensibilizzazione degli uomini e nell'approvazione di leggi anti-femminicidio più efficienti?