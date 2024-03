Compare completamente nuda al funerale: choc in chiesa

Compare nuda al funerale: choc sul maxischermo in chiesa

Una donna per errore si è mostrata completamente nuda in una diretta su Zoom al funerale di un familiare mentre la chiesa era già piena di persone che si erano recate alla funzione religiosa.

Non potendo recarsi alla funzione si era collegata con un po' di anticipo alla stanza su Zoom creata per chi avesse voluto assistere al funerale da remoto. Sfortunatamente, secondo quanto riporta il DailyMail non si è resa conto che la sua webcam era già accesa e si è spogliata per fare la doccia.

Ancora inconsapevole di essere online, la donna ha proseguito la sua routine (con tanto di depilazione) sotto gli occhi di tutti coloro che già si erano seduti in chiesa.

La storia è diventata subito virale su Whatsapp e poi ripresa anche in radio dai conduttori di Thursday Morning, Kyle e Jackie O.