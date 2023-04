Completamente nudi in un parco a Torino. Mix di droghe e slalom tra le auto

Nudi nel parco, cervello annebbiato da sostanze allucinogene

Follia nel parco di Stupinigi a Torino, tre giovani hanno rischiato di essere travolti dalle auto in corsa mentre correvano sotto effetti di droghe in stato confusionale. A dare l’allarme - si legge su La Stampa - sono stati gli automobilisti, spaventati dalla possibilità che si buttassero in strada dopo aver assunto una quantità imprecisata di droga (quasi certamente Lsd ma non si esclude anche del crack). Completamente nudi poi, hanno iniziato a correre in lungo e in largo all’interno del parco di Stupinigi, rischiando anche di essere travolti dalle macchine in transito. Si tratta di tre studenti universitari di origine francese, tra i 24 e i 26 anni, il folle gesto è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 16.30. Secondo le ricostruzioni si sono spogliati e, con il cervello completamente annebbiato dalla droga, hanno prima iniziato ad andare su e giù all’impazzata, nella zona al confine tra Nichelino e Orbassano vicino la provinciale che porta allo slargo della Madonnina.

Poi - prosegue La Stampa - avrebbero anche cominciato a picchiarsi, visto che erano completamente fuori controllo. A cercare di ricostruire quanto stava capitando nella zona sono arrivati anche i carabinieri. I tre ragazzi sono stati trasportati tutti in ospedale e fortunatamente sono fuori pericolo. Sarebbero impegnati in un corso di studi a Torino, dopo aver fatto alcuni anni di università in Inghilterra. Probabilmente volevano festeggiare qualche esame andato bene o chissà, vedere che effetto faceva quel tipo di droga allucinogena. Se i volontari della Croce Rossa non fossero arrivati entro pochi minuti, per quei tre ragazzi una giornata di sballo poteva trasformarsi in tragedia.